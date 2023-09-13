Подмосковье 13 сентября 2023, 10:43 Регистрация на детские забеги «ОдинцовоRUN» начнется 15 сентября Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Регистрация на детские старты кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» начнется 15 сентября. Для бегунов в возрасте от четырех до 11 лет будут доступны дистанции 300 и 600 метров. Оставить заявку на участие необходимо будет на странице спортивного события.

Заключительный легкоатлетический старт проекта «Суперлига Подмосковья» в этом году пройдет 7 октября в Одинцове в Парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. На выбор участникам предложат дистанции в три, пять, десять и 21,1 километра.

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Дистанция в три километра подготовлена специально для тех, кто только начинается заниматься бегом. Регистрация на этот старт закроется 7 октября.

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