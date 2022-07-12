Регистрация на бесплатный Пушкинский полумарафон в Подмосковье начнется 13 июля

Третий забег проекта «Беговая лига Подмосковья» — «Пушкинский полумарафон» состоится 13 августа в Пушкино. Регистрация участников станет доступна 13 июля в 12:00.

Забег состоится на нескольких дистанциях: 3, 10 и 21 километр для взрослых и 300 и 600 метров для детей. Бежать участники начнут от Дворца спорта «Пушкино», а продолжат вдоль набережной реки Серебрянка и по улице Чехова до памятника Г. А. Пушке.

Регистрация будет доступна 13, 20 и 27 июля на сайте «Беговой лиги Подмосковья». В эти дни пользователи смогут найти промокоды на участие в полумарафоне— они требуются только для взрослых участников.

До конца сезона организаторы проведут еще два забега: 3 сентября в Волоколамске и 1 октября в Одинцове.

«Беговая лига Подмосковья» — проект, созданный для популяризации спорта среди жителей Подмосковья. Программу обозначил губернатор Андрей Воробьев. Участники могут не только участвовать в забегах, но и получать баллы за километры, а затем обменивать их на поощрения. К проекту уже присоединились более шести тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые состоятся в Подмосковье этим летом.