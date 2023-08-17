Подмосковье 17 августа 2023, 12:34 Регистрация на баскетбольный турнир за Кубок Давида Берлина завершится в Подмосковье 21 августа Unsplash

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Подмосковные спортсмены смогут зарегистрироваться на соревнования по уличному баскетболу «Кубок Давида Берлина» до 21 августа. Турнир пройдет 26 августа в Ногинске.

Кубок Давида Берлина проходит в Московской области с 2014 года. В этом году на турнире выступят спортсмены в шести возрастных категориях. Кроме того, предусмотрена отдельная категория — семейные команды, без ограничений по возрасту.

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В прошлом году в соревнованиях приняли участие более тысячи баскетболистов. Тогда турнир посетил призер Олимпийских игр Алексей Швед. Он принял участие в церемонии награждения и пообщался с болельщиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина. В соревнованиях поучаствовали 12 детских команд, в том числе три из Подмосковья.

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