Подмосковье 06 июля 2023, 12:22 Регистрация на августовские курсы по английскому языку для школьников началась в Подмосковье

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Образовательный центр «Взлет» подготовил для школьников Подмосковья дистанционную программу на английском языке. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке до 23 июля. Кандидатам на участие в программе предстоит пройти конкурсный отбор.

Тренеры сборной Московской области по английскому языку проведут дистанционную программу по истории и культуре Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии для учащихся 7-11-х классов. Занятия пройдут с 6 по 15 августа.

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«Образовательная программа направлена на выявление талантливых обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение общекультурного и образовательного уровней. Программа включает в себя теоретические и практические занятия по профильному предмету, тестовые задания, лекции и семинары», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников Подмосковья за успехи на конкурсах. В этом году 375 человек из региона стали призерами и победителями всероссийской олимпиады школьников, а по астрономии они показали лучший в России результат.

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