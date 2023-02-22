Подмосковье 22 февраля 2023, 19:11 Регистрации на участие в детских конкурсах по ПДД открылись в Подмосковье

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Детям Подмосковья предлагают принять участие в конкурсах по ПДД. Мероприятия организованы благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной. Заявки на участие уже начали принимать.

С 25 февраля по 25 марта пройдет VI всероссийский конкурс рисунков «С „Супер-мамой“ мы уже изучаем ПДД», приуроченный к Международному женскому дню. Отправить тематические рисунки можно на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

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Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригат по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные» пройдет с 25 февраля по 25 марта. Ребятам необходимо снять творческое видео на тему соблюдения правил дорожного движения. Это могут быть: спектакль не более 20 минут, мини-спектакль не более 10 минут, миниатюра от трех до пяти минут. Отправить видео необходимо на почту: teatr.pdd@fond-edykina.ru.

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С 21 февраля по 25 марта состоится III всероссийский конкурс чтецов стихов «Азбука дорожной безопасности». Главная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием детей. Конкурсантам необходимо прочитать стихотворение на видео и отправить материал на электронный адрес: stihi.pdd@fond-edykina.ru.

Подробнее с положениями о конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Благотворительные пожертвования, собранные фондом, направляются на помощь подопечным, пострадавшим в ДТП.

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