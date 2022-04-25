Губернатор Подмосковья заявил о программе упрощенной регистрации дач

Власти Московской области получают большое количество запросов от владельцев дач и коттеджей о быстрой и простой регистрации. Для реализации этой программы сейчас ведется работа с Росреестром. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Огромное количество дачных, коттеджных поселков и большой запрос на удобную, легкую, прозрачную регистрацию. Я очень надеюсь, что вместе с Росреестром мы реализуем программу так, чтобы все те жители, кто имеет имущество, без проблем могли зарегистрировать свои дома», — заявил губернатор Московской области.

Зарегистрировать жилой дом или другие постройки на садовых участках можно в рамках «дачной амнистии», которую продлили до 2026 года. По предложению властей Московской области упрощенную регистрацию также распространили на построенные дома на землях индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Для регистрации достаточно подать в Росреестр или МФЦ правоустанавливающий документ на землю, техплан на застройку и заполненную декларацию на недвижимость.