«Взять самое лучшее и идти дальше». Регионы воспользуются опытом подмосковного ЦУР
Девиз центра: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». В нем трудятся больше 100 специалистов из 30 ведомств. Недавно результаты работы системы наглядно показали президенту России Владимиру Путину.
«То, что президент посетил ЦУР и задал вопросы, как обычно, не в бровь, а в глаз, заставило нас очередной виток совершенствований предусмотреть в ЦУР. Владимир Владимирович интересовался нюансами, которые касаются каждого человека. <…> И мы должны были доходчиво показать, что система работает», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».
Регулярно в ЦУР приезжают коллеги из других регионов. Например, 27 февраля центр посетил мэр Красноярска Сергей Еремин. Он поблагодарил Подмосковье за создание новой модели управления.
«Мы тоже стараемся взять все самое лучшее для того, чтобы идти дальше. Например, с Москвой мы готовимся к заключению соглашения по распознаванию лиц. Коэффициент или процент выявления преступности в этой связи у нас, безусловно, увеличится. Все это важные мероприятия, которым мы уделяем внимание», — добавил Воробьев.
По словам губернатора, самое сложное — сделать работу простой и понятной. Чтобы мелочи вроде освещения в подъезде решались быстро и без проблем.
«Изменение процессов — это самая сложная часть, которая должна быть реализована в регионе. И мы идем этим путем», — заключил Воробьев.