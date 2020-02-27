«Взять самое лучшее и идти дальше». Регионы воспользуются опытом подмосковного ЦУР

Больше года в Московской области работает Центр управления регионом (ЦУР). Благодаря системе проблемы жителей решаются на раз-два. Опыт Подмосковья уже взяли на заметку другие регионы России.

Девиз центра: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». В нем трудятся больше 100 специалистов из 30 ведомств. Недавно результаты работы системы наглядно показали президенту России Владимиру Путину.

«То, что президент посетил ЦУР и задал вопросы, как обычно, не в бровь, а в глаз, заставило нас очередной виток совершенствований предусмотреть в ЦУР. Владимир Владимирович интересовался нюансами, которые касаются каждого человека. <…> И мы должны были доходчиво показать, что система работает», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Регулярно в ЦУР приезжают коллеги из других регионов. Например, 27 февраля центр посетил мэр Красноярска Сергей Еремин. Он поблагодарил Подмосковье за создание новой модели управления.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Мы тоже стараемся взять все самое лучшее для того, чтобы идти дальше. Например, с Москвой мы готовимся к заключению соглашения по распознаванию лиц. Коэффициент или процент выявления преступности в этой связи у нас, безусловно, увеличится. Все это важные мероприятия, которым мы уделяем внимание», — добавил Воробьев.

По словам губернатора, самое сложное — сделать работу простой и понятной. Чтобы мелочи вроде освещения в подъезде решались быстро и без проблем.

«Изменение процессов — это самая сложная часть, которая должна быть реализована в регионе. И мы идем этим путем», — заключил Воробьев.