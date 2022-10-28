Регионы России познакомили с цифровыми практиками Главгосстройнадзора на презентации АСИ «Смартека» | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 03:39 Регионы России познакомили с цифровыми практиками Главгосстройнадзора на презентации АСИ «Смартека» Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья

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АСИ «Смартека» провело презентацию цифровых практик Главгосстройнадзора для надзорных органов субъектов России. С ноу-хау ведомства познакомились 37 регионов страны, сообщило Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья.

«Коллеги из Казани, Санкт-Петербурга, Нальчика задали наибольшее количество вопросов и, судя по настрою, готовы применять практики. При выборе цифровых решений к тиражированию Министерство экономического развития РФ и комиссии Госсовета России выбрали подмосковные цифровые практики», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Он заявил о готовности региона продолжать помогать коллегам внедрять эти практики, а также рассказывать о преимуществах цифрового надзора в строительстве.

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Речь шла о таких практиках Главгосстройнадзора, как «Онлайн-калькулятор расчета количества проверок при строительном надзоре» и «Цифровые паспорта объектов строительства».

«Смартека» представляет собой сервис по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач.