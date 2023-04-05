Подмосковье 05 апреля 2023, 11:01 Региональный турнир по русским шашкам прошел в Щелкове

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Региональный этап соревнований «Чудо-шашки» прошел в Щелкове. На турнире в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» выступили 30 команд.

Турнир «Чудо-шашки» проводится ежегодно с 1966 года. Каждая команда состоит из трех юношей и одной девушки. В соревнованиях участвуют ребята не старше 14 лет.

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«Русские шашки — народная игра. Мы работаем, чтобы шашки снова были в каждом дворе, в каждом доме, в каждой квартире. Чтобы все население Московской области вновь вернулось к русским шашкам», — отметила Мария Семенова, президент Федерации шашек Московской области.

Первое место на турнире заняла команда из Щелкова. Теперь ребята будут представлять Подмосковье на всероссийском первенстве.

«Цели и задачи <…> — это развитие интеллектуального потенциала ребят. Ребята, когда проводят время вместе, они отрываются от гаджетов, интеллектуально развиваются. И мы можем выявить тех ребят, которые готовы дальше продолжать карьеру в математических направлениях», — рассказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

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