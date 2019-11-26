Региональный турнир по баскетболу среди студентов стартовал в Дубне. Лучшие смогут попасть в сборную России

В Дубне стартовал первый чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола России в Московской области. Организовать региональный турнир предложили спортсмены наукограда.

Здесь вновь встретились два принципиальных соперника. Команда университета «Дубна» часто играла против команды из Дмитрова на других соревнованиях, но ни разу им не уступила. Но гости надеются в этот раз обязательно взять реванш.

«Конечно, постоянно идут тренировки, живу в спортзале, с ребятами проводим работу по тактике и физической подготовке. Мы стремимся к тому, чтобы не отставать от главного университета и даже в какой-то степени хотим их выиграть», — рассказал главный тренер команды «ДИНО» (г. Дмитров) Сергей Гуськов.

Источник фото: телеканал «360»

Ассоциация студенческого баскетбола охватывает практически всю Россию. У молодых спортсменов появилась возможность проявить себя и попасть в национальную сборную.

Макет Солнечной системы и цветные фонари. Как благоустраивают набережную Менделеева в Дубне Подробнее

Турнир такого формата проводится в девяти регионах центрального федерального округа. Теперь он пройдет и в Подмосковье. У организаторов соревнований есть большие планы на будущее.

«Дальнейшие перспективы это лиги- как минимум, создать 16 команд, чтобы у нас было две группы по восемь команд, чтобы мы играли полноценный хороший чемпионат и отбирались уже дальше. На данный момент в чемпионате Московской области играют шесть команд. Это старт первенства, и начали мы с минимального количества», — рассказал руководитель Ассоциации студенческого баскетбола России в Московской области Роман Фесенко.

Источник фото: телеканал «360»

Баскетболисты дубненского университета в этот день победили в двух матчах. Встреча с командой из Лыткарина закончилась с счетом 85-65. И в очередной раз наукоградцы одолели дмитровчан — 90:76.

Следующие игры пройдут уже в декабре. А в конце января, команды, который займут первое и второе места, сыграют финальный матч за право представлять Подмосковье на турнире Центрального федерального округа.