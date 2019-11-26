Региональный турнир по баскетболу среди студентов стартовал в Дубне. Лучшие смогут попасть в сборную России
Здесь вновь встретились два принципиальных соперника. Команда университета «Дубна» часто играла против команды из Дмитрова на других соревнованиях, но ни разу им не уступила. Но гости надеются в этот раз обязательно взять реванш.
«Конечно, постоянно идут тренировки, живу в спортзале, с ребятами проводим работу по тактике и физической подготовке. Мы стремимся к тому, чтобы не отставать от главного университета и даже в какой-то степени хотим их выиграть», — рассказал главный тренер команды «ДИНО» (г. Дмитров) Сергей Гуськов.
Ассоциация студенческого баскетбола охватывает практически всю Россию. У молодых спортсменов появилась возможность проявить себя и попасть в национальную сборную.
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Турнир такого формата проводится в девяти регионах центрального федерального округа. Теперь он пройдет и в Подмосковье. У организаторов соревнований есть большие планы на будущее.
«Дальнейшие перспективы это лиги- как минимум, создать 16 команд, чтобы у нас было две группы по восемь команд, чтобы мы играли полноценный хороший чемпионат и отбирались уже дальше. На данный момент в чемпионате Московской области играют шесть команд. Это старт первенства, и начали мы с минимального количества», — рассказал руководитель Ассоциации студенческого баскетбола России в Московской области Роман Фесенко.
Баскетболисты дубненского университета в этот день победили в двух матчах. Встреча с командой из Лыткарина закончилась с счетом 85-65. И в очередной раз наукоградцы одолели дмитровчан — 90:76.
Следующие игры пройдут уже в декабре. А в конце января, команды, который займут первое и второе места, сыграют финальный матч за право представлять Подмосковье на турнире Центрального федерального округа.