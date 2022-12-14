Подмосковье 14 декабря 2022, 13:49 Региональный социальный стандарт внедрят в Подмосковье Социальный стандарт от Агентства стратегических инициатив внедрят в Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

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Специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ) подготовили единые региональные социальные стандарты. Комплекс решений, направленный на повышение качества оказываемых социальных услуг, будут внедрять в Московской области.

В документе 13 пунктов. Благодаря нему можно оценить качество оказываемых соцуслуг в каждом регионе. По поручению президента Владимира Путина в России внедряют Национальную социальную инициативу, а стандарт является ее частью.

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«Социальный стандарт — это свод лучших практик и решений, которые помогают создавать фундамент социальной политики регионов. <…> Согласие внедрять социальный стандарт уже дали 35 регионов — это первая волна, с которыми мы начинаем работу», — рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

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Первым этапом внедрения стандарта станет самооценка региона. В субъектах проанализируют, какие социальные инструменты уже работают, а что конкретно необходимо начинать с нуля. Контролировать процесс будет как региональное руководство, так и независимые эксперты — около 15 человек.

В Московской области уже создали институт региональных сервисных уполномоченных (РСУ). Эти люди будут разрабатывать решения, направленные на повышение качества соцуслуг в регионе. РСУ при поддержке АСИ организовали уже в 27 субъектах страны.

Помимо прочего, в каждом регионе откроют мультицентры — в них будут оказывать помощь инвалидам, организуют семейные центры для детей с особенностями здоровья, паллиативные отделения и многое другое.

По словам Светланы Чупшевой, стандарт необходимо дорабатывать и адаптировать к жизни. Тогда он действительно будет полезен, отметила она.

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