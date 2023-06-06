Подмосковье 06 июня 2023, 13:31 Региональный семейный фестиваль пройдет в Павловском Посаде в июне Unsplash

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Региональный семейный фестиваль «7яФест» пройдет в музее «Княжный двор» в Павловском Посаде 17 июня. Мероприятие посвящено доступному досугу для детей и их родителей, который направлен на укрепление семейных ценностей.

Фестиваль организован центром развития и поддержки семьи «Росток» в 2016 году. Все развлечения в рамках программы мероприятия бесплатны.

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Вход на семейный праздник свободный. Фестиваль будет проходить с 10:00 до 14:00 по московскому времени по адресу: городской округ Павловский Посад, поселок Большие дворы, улица Маяковского, дом 130.

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