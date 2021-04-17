Региональный Праздник труда отметили в Лосино-Петровском

Праздник труда Подмосковья отметили в Лосино-Петровском. В этот день награды получили лучшие местные работники.

Более 50 представителей разных профессий получили награды. Поблагодарили за труд также и коллективы, и предприятия, и трудовые династии.

«Я на самом деле поражен. Мы говорили с главой. И оказывается, в СМИ иногда проходит негативная какая-то [информация], что мало производится в России. Сейчас посмотрел, получается такое большое производство, такой разнообразный товар, что я даже поражен», — сказал заместитель министра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Народный мастер Владимир Зеркаль удостоился награды за первое место в конкурсе «Левша». Он увлекся резьбой по необычным материалам после выхода на пенсию. Теперь он мастерит уникальные вещи из древесины, кости и даже из яичной скорлупы. Мужчина руководствуется в своей работе принципом: глаза боятся, а руки делают.

Ирина Прокофьева отработала воспитательницей в детском саду «Ивушка» 35 лет. Она считает себя вечно молодой, потому что работает с ребятами. В Праздник труда Подмосковья ей вручили благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Труд всегда должен быть в почете. Труд любой благодарный. Поэтому без трудовых коллективов, без наших авторитетов в труде мы никуда не можем продвинуться вперед, потому что труд — это благородное дело для каждого из нас», — заявила Прокофьева.

Церемония награждения прошла в зале Биокомбинатовского дома культуры.

«Сегодня в первую очередь мы собрались отметить праздник труда, прославить тех, кто это действительно заслужил. Наградить их, отметить лучших в профессии. И, соответственно, сказать им спасибо — как крупным, так и другим предприятиям, на которых держится наш бюджет городского округа», — сказал глава Лосино-Петровского Иван Курданин.

На празднике местные предприятия представили свою продукцию.