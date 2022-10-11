Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:21 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

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Портал госуслуг Подмосковья заработал 11 октября 2012 года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона. За время работы жителям стали доступны 257 услуг онлайн.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина напомнила, то порталов пользуются свыше 8,5 миллиона человек. Каждую неделю на нем регистрируются еще по 20 тысяч пользователей.

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С начала года онлайн-услугами воспользовались более 4,7 миллиона раз. Как рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник, работа портала постоянно улучшается для удобства жителей.

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«В 2022 году самыми популярными стали такие услуги, как запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт жителя Московской области, выдача выписки из домовой книги, запись в школы, назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет», — заявила она.

Ранее зампред правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву о 90% готовности техники региона к снегопаду. Полностью все городские округа Московской области будут готовы встретить зиму к началу декабря.

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