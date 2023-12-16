Подмосковье 16 декабря 2023, 14:16 Региональный оператор МСК-НТ продлил акцию «Амнистия на пени» в Подмосковье до 31 декабря МСК-НТ

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Региональный оператор МСК-НТ продлил акцию «Амнистия на пени» в Московской области до 31 декабря. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

В акции можно поучаствовать, оплатив квитанцию за коммунальные услуги.

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«Регоператор рекомендует оплачивать коммуналку онлайн и в одном месте. Специально для этого, в личном кабинете Сбербанка появилась новый удобный функционал „ДОМ“. Если вы регулярно оплачиваете счета по нескольким объектам — просто добавьте необходимый адрес и система автоматически „соберет“ все начисления по нему», — уточнили в ведомстве.

Также оплатить счет можно без комиссии на сайте МСК-НТ в разделе «оплатить ТКО», в личном кабинете МосОблЕИРЦ, «Мосэнергосбыта» или «Сбербанке Онлайн». Сделать это можно лично в отделениях Почты России, Сбербанка, «МосОблЕИРЦ» или «Мосэнергосбыта».

Жителям Подмосковья напомнили, что если не оплачивать счета ежемесячно, то в случае пользования льготой клиент ее лишится. При этом задолженность с пени будут взыскивать через суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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