Подмосковье 11 марта 2024, 17:53 Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» заключил еще 143 договора на вывоз мусора с начала года пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Еще 143 новых договора на вывоз отходов с юридическими лицами заключили с начала года в Воскресенском кластере Подмосковья. Сюда входят городские округа Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск и Шатура.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья отметили, что за два месяца юридические лица заключили 143 новых договора с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск». В зоне обслуживания компании находятся 1,1 миллиона жителей и 6,6 тысячи организаций. Отходы вывозят более 190 машин.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Больше всего новых договоров заключили в Раменском округе — здесь плюс 38 контрактов. Еще 17 договоров — в Жуковском, в Воскресенске — 13. Работа в этом направлении продолжается.

Оформить договор с регоператором «ЭкоЛайн-Воскресенск» можно в дистанционном формате. Специально для этого на официальном сайте компании есть отдельная форма на заключение договора. Еще один вариант — отправить заявку на электронную почту: dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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