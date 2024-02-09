Подмосковье 09 февраля 2024, 14:20 Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» поддержит акцию по сбору вторсырья Министерство ЖКХ Московской области

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Акция по сбору отходов «Сохраним природу вместе!» пройдет в Подмосковье 17 февраля. Участниками мероприятия станут школьники и их родители. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» — постоянный партнер. Все собранное вторсырье он доставит на КПО Восток, сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Организатором мероприятия выступает администрация МУДО «Удельнинский центр внешкольной работы». Акция пройдет с 11:00 до 13:00. За все время проведения проекта удалось собрать и отправить на переработку более 650 килограммов картона, стекла и тетрапака.

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Напомним, подмосковные регоператоры «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» запустили конкурс «Разделяй с ЭкоЛайн». Он направлен на выявление лучших практик раздельного сбора отходов. Чтобы принять участие, необходимо написать в личные сообщения «ЭкоЛайн-Воскресенск» или «ЭкоПромСервис» в «ВКонтакте». В письме следует указать сроки и территорию реализации проекта, а также прикрепить фото или видеоматериалы, иллюстрирующие его проведение.

Участники конкурса получат доступ к уникальным образовательным программам.

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