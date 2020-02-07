Региональный материнский капитал в Подмосковье разрешат тратить на любые нужды

Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, смогут в течение двух лет получить денежную выплату в размере 50 000 рублей ежегодно. Выплату в 50 тысяч рублей можно получить в 2020 году и еще 50 тысяч — в 2021 году и реализовать их на любые цели, при условии, если в семье родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, возможность реализовать региональный материнский капитал именно таким образом станет подспорьем многодетным семьям Подмосковья.

«Мы понимаем, что это многодетные семьи, потому что региональный сертификат выдавался при рождении второго ребенка. Раз условием является еще хотя бы один ребенок в семье после получения этого регионального сертификата, понятно, что эта семья многодетная. Сейчас мы подготовили изменения в закон», — прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Всего за рождение второго и последующего ребенка в Московской области региональный сертификат на 100 тысяч рублей получили 220 тысяч семей, при этом воспользовались ими менее 30% семей.