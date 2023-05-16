Подмосковье 16 мая 2023, 14:31 Региональный форум женщин-предпринимателей пройдет 19 мая в Мытищах Пресс-служба ЕР МО

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В Мытищах состоится региональный форум для женщин-предпринимателей, который проведет женское движение «Единой России». Мероприятие запланировали 19 мая.

Участницы форума обсудят, как построить «женский» бизнес с нуля, с чего лучше начать и на что обратить особое внимание, изучат успешные практики социального бизнеса.

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Модератором выступит координатор «Женского движения Единой России» в Московской области, региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова.

«У нас в Подмосковье есть много удивительных женщин, которые успевают не только детей воспитывать, но и возглавляют волонтерские движения, решаются развивать свой бизнес. Для многих мам самозанятость — это возможность дополнительного заработка и воплощения своих идей в жизнь», — сообщила Мишонова.

Мероприятие начнется в 10:00 на площадке Арена «Мытищи». На форум следует предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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