Подмосковье 31 августа 2023, 17:07 Региональный форум «Zа самбо» прошел в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Региональный форум спортивного проекта «Zа самбо» прошел в Подмосковье. Участники встречи поговорили о реализации и задачах программы на 2024 год, а также обсудили развитие этого вида единоборства в Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова, сейчас секции самбо работают в 44 школах региона, до 2025 года планируют открыть занятия еще в 10 учебных заведениях.

Реклама

«Во многих округах к проведению занятий привлекаются титулованные спортсмены, заслуженные тренеры. Направление „Самбо в вузы“ также активно развивается и имеет спрос среди студенческого сообщества, молодых преподавателей и аспирантов на базе средних специальных и высших учебных заведений», — подчеркнул он.

С начала реализации проекта «Zа Самбо» в регионе провели 75 спортивных соревнований и 55 патриотических программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Сегодня более 5,5 тысячи спортсменов занимаются этим видом единоборства в 170 клубах и школах Подмосковья.

Также министр отметил, что многие самбисты из Московской области представляют Россию на международной арене и нередко добиваются успеха на турнирах различного уровня. Так, в 2022 году спортсменка из Можайска Карина Черевань и жительница Мытищ Эльмира Кахраманова завоевали золотые медали на мировых первенствах.

Президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин напомнил о региональном форме о развитии этого вида единоборств с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который подчеркнул значимость национального вида спорта.

«Были подписаны соглашения со всероссийской Федерацией самбо, а также с министерствами спорта и образования Московской области, что подчеркивает, что наша молодежь должна гармонично развиваться не только в спорте», — подчеркнул Фомкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».