Подмосковье 23 мая 2023, 15:30 Региональный форум волонтеров-экологов прошел в Мытищах

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Региональный форум волонтеров-экологов «Делай! Подмосковье» прошел в Мытищах. Его провели в округе в третий раз.

Участие в форуме приняли 250 человек из Дубны, Щелкова, Орехово-Зуева, Раменского и Сергиева Посада. Ребята прошли квест, собрали макулатуру, сплели корзину из бумаги и сдали нормы ЭкоГТО.

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«Основная цель этого форума — популяризировать экологию в нашей области и также рассказать ребятам, что мы делаем и зачем мы нужны», — поделилась организатор форума «Делай! Подмосковье» Виктория Иванова.

Анна Семова из Раменского в ближайшее время хочет провести подобный форум у себя в округе.

«Я патриот своей малой родины. <…> У нас есть очень много природных экологических памятников, которые стоит защищать», — поделилась девушка.

В Мытищах реализуют несколько экологических инициатив. Кроме форума, в округе успешно работает Школа молодого борщеборца, проходят акции «Миллион — Родине!» и «Вода России».

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