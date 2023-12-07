Подмосковье 07 декабря 2023, 15:16 Региональный форум по развитию фермерства прошел в Клину при участии Екатерины Богдасаровой Пресс-служба администрации города или района

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Встречу с представителями крестьянско-фермерских хозяйств провели в Клину 6 декабря. Форум организовали при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России в лице председателя Екатерины Богдасаровой.

Пресс-служба администрации города или района

Глава КФХ «Золино» Мария Мыльникова рассказала, что оставила карьеру в крупной компании ради времени с семьей. А Маргарита Дейч-Богатырева из КФХ «Теплое» решила заняться сельским хозяйством, чтобы ее дети питались натуральными продуктами. Сейчас хозяйство выросло, здесь строится новая ферма на 10 тысяч коров, из которых шесть тысяч будут дойными.

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Мария Мыльникова из КФХ «Золино» совместно с итальянской фермой «Фатториа Мариан» работают над проектами агротуризма. В планах строительство spa-комплекса со специализацией на продуктах пчеловодства.

Участники форума отметили, что получают серьезную поддержку в развитии своих проектов от Подмосковья.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

«Клин выбран местом проведения форума не случайно. Здесь открываются новые сельхозпроекты, в округ заходят крупные агрохолдинги по овощам. Что самое важное — это мощное развитие семеноводства по картофелю. Клин становится школой современного передового опыта и новых технологий», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров.

«Сегодня аналитики отмечают, что жители нашей страны предпочитают покупать экологические продукты. Появился такой негласный термин „продовольственный патриотизм“. И я полагаю, что такие тренды будут и дальше являться хорошим трамплином для развития фермерского хозяйства», — отметила председатель подмосковного отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района Пресс-служба администрации города или района

Поднятые на встрече вопросы направят в профильное министерство для проработки. В конце мероприятия Екатерина Богдасарова вручила удостоверения членов Союза женщин России главе городского округа Клин Алене Сокольской и еще нескольким жительницам муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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