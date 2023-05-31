Подмосковье 31 мая 2023, 22:55 Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Красногорске Минсоцразвития МО

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В Красногорске открылся филиал фонда «Защитники Отечества». Он находится на бульваре Строителей, 4/1, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Уже 1 июня в учреждении начнут работать 41 социальный координатор. Они будут сопровождать ветеранов СВО и семьи погибших бойцов. Специалисты смогут оказать психологическую помощь, помогать с лекарствами, техническими средстваами реабилитации и решать другие вопросы.

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Также фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение», — сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, министр социального развития региона Людмила Болотаева и советник председателя госфонда Светлана Грохотова посетили филиал фонда перед открытием.

«Как сказал наш президент, главная задача фонда — это работать по принципу одного окна. Нет никакой проблемы, которую мы не можем решить здесь», — заявила Каклюгина.

Филиал фонда возглавила Ольга Ермакова. Она является председателем Женского совета одной из воинских частей и членом регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

«Нашей главной целью является помощь ветеранам и семьям погибших бойцов. При визите в фонд мы окружим их теплотой и заботой. Будем сопровождать адресно», — сообщила Ермакова.

Она поблагодарила за поддержку и помощь с оснащением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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