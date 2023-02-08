Подмосковье 08 февраля 2023, 15:35 Региональный фестиваль робототехники прошел в седьмой раз в Королеве

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Фестиваль робототехники RoboSpace прошел в седьмой раз в Королеве. В нем приняли участие 62 команды из восьми округов Подмосковья.

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Участники RoboSpace представили свои работы в пяти номинациях на тему «Энергия» в королевской гимназии № 11. Судьями фестиваля стали преподаватели и студенты МГОУ, учителя по робототехнике, а также представители «ЦНИИмаш».

Работы представили в следующих номинаций: «Лига решений», «Энергия в действии», «Конструкторское бюро», «Творческие проекты» и «РобоТанцы/РобоТеатр». Так, например, участники команды «Вестники» из Королева создали проект, сберегающий энергию в подъездах домов.

По итогам конкурса в каждой категории были определены победители. В «Лиге решений» первое место заняла команда «Infinity stars» из Орехово-Зуева, а в «Роботанцах» победу разделили «робот Маруся» из Лобни и «Бабочка» из Королева.

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