Подмосковье 22 февраля 2023, 12:19 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии стартовал в Подмосковье

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Олимпиада по технологии для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стартовала в Подмосковье. Данный этап пройдет очно на 123 площадках Московской области.

На выбор участникам предложили один из профилей: информационную безопасность, робототехнику, техническое творчество, культуру дома и дизайн.

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«Региональный этап олимпиады состоит из трех туров: теоретический, практический, представление и защита проекта. Это ответственный этап, ведь победители представят область на заключительном этапе», — отметили сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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