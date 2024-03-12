Подмосковье 12 марта 2024, 16:33 Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства начнется в Подмосковье 10 апреля Министерство социального развития Подмосковья

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Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Московской области с 10 по 12 апреля. Актуальные вакансии представят более 200 предприятий региона.

«Мы предусмотрели как очный формат на шести крупнейших площадках и удобный онлайн-формат», — прокомментировала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Посетить мероприятие можно будет в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске. Работодатели презентуют свои предприятия, расскажут об условиях труда, выпускаемой продукции и других особенностях работы.

Ярмарка вакансий — это возможность найти достойную работу рядом с домом или в любой точке региона. Помимо этого, у школьников будет возможность пройти профориентацию и определиться с выбором будущей профессии. Подробнее с условиями ярмарки можно ознакомиться на сайте.

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