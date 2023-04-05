Подмосковье 05 апреля 2023, 13:38 Региональный этап всероссийского чемпионата профессионального мастерства пройдет в Химках в апреле

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Региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы» пройдет в Химках с 24 по 28 апреля. В нем примут участие юные мастера из разных муниципалитетов Московской области, в том числе 130 учеников и 110 экспертов из химкинских образовательных учреждений.

Участников чемпионата в Химках готовят в школах № 22, № 26 и № 28, а также в лицее № 13 и в школе «Лидер». Юные профессионалы будут соревноваться по пяти направлениям: информационные и коммуникационные технологии; производство и инженерия; строительство, градостроительство и обустройство; сфера услуг; творчество и дизайн.

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В состав жюри и партнеров чемпионата вошли представители крупных предприятий, вузов и колледжей Подмосковья. Они предоставят необходимое оборудование, а также оценят навыки участников.

«Такие соревнования повышают популярность рабочих специальностей и наглядно демонстрируют их достоинства молодому поколению. Дети и подростки получают возможность убедиться лично в том, насколько интересны и востребованы такие профессии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что особый упор в нашем регионе делают на развитие колледжей. Учреждения среднего профессионального образования заключают договоры с предприятиями, которые позволяют будущим специалистам получить поддержку грамотных наставников и перспективы дальнейшего трудоустройства», — отметил муниципальный депутат и директор химкинской школы № 26 Евгений Иноземцев.

Победители регионального этапа смогут принять участие во всероссийском турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре.

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