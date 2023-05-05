Подмосковье 05 мая 2023, 16:58 Региональный этап «Студвесны» завершился в ПОдмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций

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Региональный этап «Студвесны» завершился в Красногорске. В ней приняли участие свыше 500 учащихся 32 учебных заведений Подмосковья. Победители представят область на всероссийском уровне.

Участники показали 176 номеров в девяти направлениях программы. В этом году фестиваль провели 3 и 4 мая во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Жюри определят 50 победителей, которые отправятся представлять область на всероссийском этапе.

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Эксперт фестиваля, член Союза журналистов России, медиаэксперт в информационной политике Кирилл Жигулин отметил, что все участники показали достойные номера.

«Очень важно проводить такие мероприятия, которые помогут молодым артистам раскрыть свой талант, а мы в свою очередь будет поддерживать творческую молодежь. Желаю каждому участнику успеха, не бросать творчество и продолжать в этом деле совершенствоваться», — добавил он.

Всероссийский этап фестиваля пройдет в Перми для студентов вузов и в Ханты Мансийские для учащихся колледжей.

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