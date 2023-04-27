Подмосковье 27 апреля 2023, 11:53 Региональный этап конкурса «Профессионалы» стартовал в Химках

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Региональный этап конкурса «Профессионалы» стартовал в школе «Лидер» в Химках. Участие в нем примут 130 школьников. Они продемонстрируют свои навыки в одной из 16 специальностей на выбор.

Подготовка к чемпионату профессионального мастерства велась с начала учебного года в шести школах округа. Ребята изучали архитектуру, 3D-моделирование, фармацевтику, цифровую метрологию, моушн-дизайн, визаж и другие специальности.

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«Конкурс проходит ежегодно в рамках национального проекта „Профессионалитет“. <…> Несколько месяцев эксперты готовили наших ребят к чемпионату. Уверен, каждый покажет себя с лучшей стороны», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Конкурсные задания для участников чемпионата разработали научно-производственное предприятие МКБ «Факел», филиал Московского авиационного института, строительные компании, творческие и дизайн-студии из Химок. Работы школьников будут оценивать 16 экспертов.

Региональный этап конкурса завершится 1 мая. Финалисты выступят на всероссийском чемпионате «Профессионалы» в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября. Победители смогут пройти стажировку в ведущих компаниях России.

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