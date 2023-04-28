Подмосковье 28 апреля 2023, 08:59 Региональный этап конкурса «Профессионалы» прошел в Одинцове

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Региональный этап чемпионата «Профессионалы» прошел в школе «КвантУм» в Одинцове. Участники из девяти подмосковных школ показали свои навыки в области сельского хозяйства.

Желающих показать свои знания в агрономии в этом году стало больше.

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«Если в прошлом году участников было шесть из трех школ, то в этом году география расширилась. К нам приехали ребята из девяти школ Московской области и даже те, кто живет очень далеко от нас. Например, Люберцы, Ступино, Наро-Фоминск, Руза», — сообщила заместитель директора по научно-исследовательской и инновационной деятельности школы «КвантУм» Оксана Яковенко.

Задания требуют от ребят серьезных познаний в области сельского хозяйства.

«Это работа с зерном, определение качества зерна, определение качества и количества клейковины в зерне, работа с цифровой платформой», — рассказала Оксана Яковенко.

Чтобы определить количество клейковины или, проще говоря, глютена нужно приготовить муку из тысячи зерен, а затем извлечь из нее нужное вещество. По нему уже можно определить вид зерна и его качество.

Работу на каждом модуле оценивает экспертное жюри. Участник, который наберет больше всего баллов, будет представлять Московскую область на всероссийском финале. Кроме того, победители и призеры смогут пройти стажировку в научном центре овощеводства во ВНИИССОК.

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