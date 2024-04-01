Подмосковье 01 апреля 2024, 17:57 Региональный этап конкурса «Мастер года» для педагогов колледжей начался в Подмосковье Валерия Тингаева

Читать 360tv в

Региональный этап конкурса«Мастер года» для педагогов среднего профессионального образования начался в Подмосковье. В этом году на него подали свыше 280 заявок, это в три раза больше, чем в прошлом.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники представят более 60 направлений подготовки. Среди них инновационные: ромышленная автоматика и сельскохозяйственные биотехнологии.

Реклама

Во второй этап конкурса прошли 57 педагогов из 39 образовательных учреждений. Они сразятся в конкурсах «Я — Мастер» и «Мастер-класс».

В ведомстве добавили, что по итогам конкурса определят 10 финалистов и победитель, который представит регион на всероссийском этапе в Тюмени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».