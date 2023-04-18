Подмосковье 18 апреля 2023, 15:23 Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Подмосковье Колледж "Московия""

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Региональный этап чемпионатов по профессиональному мастерству и высоким технологиям начался на базе колледжа «Подмосковье» 17 апреля. В нем примут участие 70 человек.

Как рассказали в Минобразования, конкурс пройдет по компетенциям «Сервис на воздушном транспорте», «Управление локомотивом» и «Проводник пассажирского вагона». Соревноваться будут 14 команд и 32 эксперта-наставника из Домодедова, Ленинского округа Подольска и Балашихи.

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«Победители регионального чемпионата будут отстаивать честь Московской области на отборочных соревнованиях к Национальному чемпионату высоких технологий и на Национальном чемпионате „Профессионалы“», — отметили в министерстве.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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