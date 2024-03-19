Подмосковье 19 марта 2024, 17:12 Региональный этап чемпионата «Профессионалы» начался в Ногинске Телеканал «360»

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В Ногинске на базе колледжа «Энергия» торжественно открыли региональный этап чемпионата «Профессионалы-2024». Мероприятие началось с выступления военно-патриотического объединения «Отдельная группа специального назначения „Бригада К“» центра специальной подготовки, а также вокальных и танцевальных номеров в исполнении курсантов колледжа.

«Эти конкурсы важны для профориентации, то есть ребята сразу понимают, может быть сделают свой выбор в сторону силовых структур», — отметил заместитель начальника отдела по военно-политической работе Главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник полиции Евгений Аксаков.

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На региональный этап прибыли шесть команд из разных уголков Подмосковья. Участников ждет насыщенная программа: встречи с экспертами, теоретические занятия и выполнение заданий на полосе препятствий. Особый интерес вызвала выставка современного вооружения ОМОНа «Пересвет» из Сергиева Посада, организованная специально для курсантов колледжа и участников чемпионата.

Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» продлится до 29 марта, после чего лучшие команды отправятся на федеральный уровень соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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