Подмосковье 02 февраля 2024, 13:37 Региональный эндокринологический центр открылся в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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В Московской области начал работать региональный эндокринологический центр для помощи взрослым пациентам с сахарным диабетом. Он открылся в Видновской клинической больнице.

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями. В Видном мы открываем первый в регионе подобный центр, но в ближайшее время прием пациентов начнется во втором центре — в МОНИКИ имени Владимирского», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пресс-служба Минздрава МО

В центре есть офтальмологический кабинет с лазерной операционной для пациентов с диабетической ретинопатией, кабинет диабетической стопы для лечения язв. Врачи центра смогут помогать не только жителям, но и своим коллегам на местах, которым нужно получить второе мнение.

При центре работает Школа сахарного диабета, где пациенты узнают о принципах правильного питания и отработают технику проведения инъекций.

Пресс-служба Минздрава МО

«Помимо эндокринолога, прием пациентов ведут кардиолог, нефролог, невролог, хирург, травматолог-ортопед. Доступны ультразвуковые, рентгенологические методы исследования, включая биопсию узловых образований щитовидной железы», — рассказала руководитель регионального эндокринологического центра Видновской больницы Анна Кузнецова.

Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС. Направление в центр может получить любой житель Московской области при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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