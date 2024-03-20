20 марта 2024, 14:05
Региональный чемпионат школьников «Профессионалы» начался в Подмосковье
Региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» стартовал в Ногинском колледже. Там они покажут свои знания и навыки в области развития бизнеса.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники чеспионата в возрасте до 16 лет продемонстрируют свои навыки и знания в области предпринимательства. Они пройдут испытания на проверку умений в области создания и развития бизнеса. Жюри оценит креативность идей, навыки управления, маркетинговые стратегии и финансовые показатели.
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