Подмосковье 20 марта 2024, 14:05 Региональный чемпионат школьников «Профессионалы» начался в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Региональный чемпионат «Профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» стартовал в Ногинском колледже. Там они покажут свои знания и навыки в области развития бизнеса.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, участники чеспионата в возрасте до 16 лет продемонстрируют свои навыки и знания в области предпринимательства. Они пройдут испытания на проверку умений в области создания и развития бизнеса. Жюри оценит креативность идей, навыки управления, маркетинговые стратегии и финансовые показатели.

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