19 марта 2024, 13:18
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству стартовал в Орехово-Зуевском ГГТУ
В Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуевского городского округа стартовали соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству. Студентам предстоит продемонстрировать свои знания современных технологий.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, университет проводит соревнования по четырем компетенциям: преподавание в младших классах, дошкольное воспитание, преподавание английского языка в дистанционном формате и охрана труда.
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В первый день чемпионата участники протестировали оборудование, а также посетили аудитории, в которых пройдет турнир.
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Студенты
Орехово-Зуево
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