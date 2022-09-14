Региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Подмосковье с 27 сентября по 21 октября | 360°

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Региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв» пройдет в Подмосковье с 27 сентября по 21 октября

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C 27 сентября по 21 октября 2022 года в Московской области пройдет девятнадцатый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Сейчас открыта регистрация участников на чемпионат.

Участники со всей страны будут решать задачу от стартапа «БИЗНЕС АП» и особой экономической зоны «Дубна» по созданию алгоритма для определения уровня навыков игрока на основе анализа результатов бизнес-симуляции в течение месяца.

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«На региональных чемпионатах проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» участники соревнований могут продемонстрировать свои знания и нестандартные подходы в решении задач для самых разных сфер. На этот раз конкурсантам предстоит проанализировать историю пользователей игровой образовательной платформы, разработать и обучить модель на основе поведения пользователя и его итоговой экспертной оценки. Решение этой задачи позволит проставлять оценки участникам бизнес-симуляции без привлечения экспертов, что в конечном счете поможет в работе по повышению компетенций участников, необходимых для ведения бизнеса», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей»Алексей Агафонов.

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«Цифровой прорыв» является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Чемпионаты по искусственному интеллекту и машинному обучению — большой спорт, собирающий вокруг себя лучших программистов и специалистов по Data Science. Чемпионат подойдет как опытным, так и начинающим разработчикам.

Победителей чемпионата ждет главный приз — туристическая поездка по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Она также реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей».

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