Подмосковье 23 мая 2023, 19:53 Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Сергиево-Посаде Unsplash

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Региональный чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностям «Абилимпикс — 2023» пройдет в Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме. Участники продемонстрируют профильные навыки в различных сферах, лучшие представят регион на Всероссийском первенстве. Об этом в эфире «Область перемен» сообщила директор образовательного учреждения и Центра развития движения «Абилимпикс» Елена Храпова. Другие гости программы — Заместитель генерального директора по производству завода «ОЗМК» Игорь Дейнега и руководитель музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ Александр Богатырев — рассказали о развитии производства шумозащитных экранов в Подмосковье и об акции „Ночь музеев“.

Доступные профессии для всех

Чемпионат движения «Абилимпикс» пройдет на территории Московской области в девятый раз. Цель проекта — предоставить возможность людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получить желаемую профессию и развиваться в выбранной специальности. Участники соревнований демонстрируют приобретенные навыки во многих сферах, в будущем конкурсантам будет проще трудоустроиться по призванию.

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«Главная задача движения „Абилимпикс“ — профессиональная ориентация и мотивация лиц с инвалидностью и ОВЗ в получении профессионального образования, а также выработка и поиск новых технологий трудоустройства для таких людей», — рассказала директор Сергиево-Посадского социально-экономического техникума Елена Храпова.

Производство шумозащитных экранов в Подмосковье

Завод по производству дорожных шумозащитных панелей «ОЗМК» в Орехово-Зуеве при поддержке министерства инвестиций Московской области в конце 2022 года стал участником национального проекта «Производительность труда». Благодаря нововведениям эффективность предприятия выросла на 40%, на заводе внедрили практику «бережливого производства».

«В марте–апреле 2022 года точно было понятно, что будущее будет туманно, что станет с ценами на материалы и тому подобное. Несмотря на то, что мы никогда не пользовались программами которые предоставляет правительство, которых весьма много, как выяснилось, мы обратились к администрации Орехово-Зуевского округа, и нам предложили несколько интересных программ, среди которых самой интересной нам показалось повышение производительности труда, ибо мы и так постоянно занимаемся этим на своем предприятии», — поделился заместитель директора по производству завода «ОЗМК» Игорь Дейнега.

Ночь музеев в усадьбе «Мураново»

Акция «Ночь музеев» прошла в Подмосковье 20 и 21 мая. Мероприятия проекта прошли и на территории музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева» в городском округе Пушкино, популярностью пользовался спектакль «Тютчев. Письма». Также на территории комплекса запустили программу «Лето в Подмосковье», в ближайшее время планируется открыть выставку, посвященную творчеству именитых русских писателей Федора Тютчева и Сергея Аксакова.

«Ночь музеев, как всегда, была несколько загадочной. Мы понимаем, что это особое время для наших гостей, и просто погулять в сумраке было бы довольно примитивно. Поэтому мы с коллегами разработали специальную программу, это была иммерсивная театрализованная экскурсия», — рассказал руководитель музея-заповедника «Усадьба „Мураново“» Александр Богатырев.