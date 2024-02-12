12 февраля 2024, 14:22
Региональные меры поддержки помогли пекарне в Химках наладить кондитерское производство
Пекарня «Хлебный дом» в Химках модернизировала производство и запустила линейку кондитерских изделий за счет региональных мер поддержки. В 2022 году компания получила субсидию по франшизе, а год спустя — на модернизацию оборудования.
«У нас пекарня полного цикла — от выведения заквасок и соблюдения всех технологических процессов, до доставки. Являясь приверженцем традиционных рецептур хлебобулочных изделий, на нашем предприятии используются только натуральные свежие продукты, без заморозки», — сообщила директор пекарни «Хлеб домой» Ксения Гудкова.
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В месяц пекарня выпускает более трех тонн продукции. В 2024 году предприятие наладит поставки хлебобулочных и кондитерских изделий в кафе и рестораны.
Напомним, поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.
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