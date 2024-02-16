Подмосковье 16 февраля 2024, 19:01 «Регион с растущей экономикой». Воробьев — о повышении кредитного рейтинга Подмосковья до ААА Воробьев: повышение кредитного рейтинга до ААА принесет пользу Подмосковью Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Кредитный рейтинг Подмосковья повысили до высшего уровня ААА. Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) также изменили прогноз на «стабильный», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Повышение оценки объясняется улучшением эффективности бюджета в процессе операционной деятельности и гибкой организацией расходов. Кроме того, Московская область имеет умеренно низкую долговую нагрузку и достаточный уровень ликвидности.

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«Повышение кредитного рейтинга до высшего уровня означает, что Подмосковье — регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой. У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие», — указал губернатор.

Он добавил, что именно поэтому инвесторам выгодно работать с Подмосковьем, поскольку у них есть уверенность в завтрашнем дне.

«Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в бюджете Подмосковья есть заемные средства, но большая часть из них — это дешевые и длинные бюджетные кредиты. Они используются для реализации различных инфраструктурных проектов, а также для строительства новых социальных объектов на территории региона.

В этом году с привлечением заемных средств проведут работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске. Кроме того, будет реконструировано Афанасовское и Пироговское шоссе в Мытищах, а также создана надежная система водоснабжения во Фрязине и Щелкове.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Согласно информации АКРА, высокая операционная эффективность бюджета, а также снижение долговой нагрузки и уровень диверсификации экономики положительно сказываются на рейтинге Московской области. Аналитики прогнозируют, что эти тенденции сохранятся в долгосрочном периоде. Более подробную информацию о рейтинге можно найти на официальном сайте.

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