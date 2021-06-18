Регион растет. Подмосковье прибавилось на миллион жителей за 10 лет

Численность населения в Московской области за последние 10 лет выросла на миллион человек. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью Тине Канделаки для программы «Специальный гость». Выдержки из беседы опубликовали в Telegram-канале RTVi.

Воробьев отметил, что прирост населения в миллион человек не включает в себя москвичей, которые переехали в Подмосковье, но остались зарегистрированы в столице.

«Регион растет. Приезжают, рождаются. У нас каждый год прибавляется 40–50 тысяч школьников, представляете, каждый год», — отметил глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что если прийти в любой микрорайон и спросить у жителей, откуда они приехали, то из десяти человек как минимум шесть будут из различных городов России, а также из Белоруссии и Украины.

Воробьев также сообщил в интервью, что ревакцинировался для защиты от новых штаммов коронавируса. Первую прививку глава Подмосковья сделал еще в конце прошлого года. И сейчас поставил третий укол, чтобы поднять уровень антител.