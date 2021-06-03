Регион, где слушают и слышат. Компания Mars вложит 5 млрд рублей в Подмосковье

Власти Подмосковья на протяжении нескольких лет имеют прочные отношения с большим бизнесом. Результат — большое количество рабочих мест и качественная продукция. В четверг стало известно, что компания Mars решила вложить в область пять миллиардов рублей. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор Валерий Щапов.

Инвестиции в Подмосковье

«В 2016 году мы стремились добраться до этой планки — в один миллиард долларов, мы не только дошли до нее, но и превзошли. Mars инвестировала за последние пять лет в Московскую область 8,6 миллиарда рублей. Это были не только инвестиции в строительство, но и модернизации фабрик — из 10 фабрик, пять находятся в Подмосковье», — рассказал Щапов.

По его словам, на форуме будет объявлено о достаточно больших инвестициях в следующие три года — это 10,6 миллиарда рублей. Пять миллиардов пойдут в Московскую область, 800 миллионов — на экологические проекты, остальные деньги направят на модернизацию и расширение фабрик.

Фабрики расположены в Лужниках, Одинцове, Ступине, Дмитрове. Еще четыре миллиарда уйдет в Ростов-на-Дону и 1,6 миллиарда — в Ульяновскую область.

Экологические программы

Щапов рассказал об одной из последних программ — строительстве биологического фильтра по очистке воды на фабрике в Лужниках Ступинского округа. Вода после очистки выходит настолько чистой, что можно разводить рыбок и даже раков.

«Он уже заработал, мы его уже запустили этот комплекс биологической очистки воды. На форуме мы скажем, что готовы инвестировать еще 800 миллионов рублей в плазменный биофильтр по чистке воздуха, тоже на нашей фабрике по производству кормов для домашних животных в Ступине», — рассказал Щапов.

Этот биофильтр основан на прогрессивной технологии холодной плазмы. Воздух проходит через ток высокого напряжения и ароматические частицы разлагаются в нем на простые составляющие.

«Экологией мы всегда занимались. В далеком 2007 году мы задумались о том, что не должны вывозить твердые бытовые отходы на полигон. В 2015-м мы этого добились. Ни одна фабрика из 10 работающих в России не вывозит ничего не полигоны. За пять лет мы на 9% снизили потребление воды, на 11% снизили потребление энергии и на 17% — выброс парниковых газов», — подчеркнул глава компании.

Программы по защите животных

По словам Щапова, в стране сейчас больше 60 миллионов кошек и собак. В связи с этим нужны законы.

«Мы видим очень четкий тренд в гуманизации отношении между питомцев и его владельцем. В связи с этим у животных должны быть права, а у владельцев определенные обязанности. Компания Mars внесла немалый вклад в то, что у нас законотворчество в сфере защиты животных вышло из серой зоны», — рассказал глава компании.

Mars также занимается благотворительностью. Внутри компании созданы все условия — сотрудники могут взять один свой день и использовать для волонтерства, после работодатель возмещает этот день. Работники также высаживают деревья, выезжают в питомники, убирают территории.

Работа в Подмосковье

«Мы больше четверти века работаем в Московской области — это для нас просто домашний регион. Половина наши производственных мощности расположена в Подмосковье. В области работает больше 2,5 тысячи сотрудников. А опосредовано мы создаем еще порядка 30 тысяч рабочих мест», — сказал глава компании.

Он отметил, что такое стало возможным благодаря взаимоотношениям с властью региона.

«С Андреем Воробьевым и его командой мы работаем больше 10 лет и за это время нам удалось построить конструктивные отношения. Нас не только слушают, нас еще и слышат. Многие регионы хотят повторить опыт Московской области», — заключил Щапов.