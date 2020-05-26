Регбистов для сборной страны будут готовить в Монино. Там построят спортивную базу

В подмосковном Монино находится одна из лучших регбийных площадок в стране. Именно здесь тренируется половина сборной. Недавно поле обновили, поставили новые трибуны. Теперь в городе появится и школа подготовки регбистов.

Источник фото: телеканал «360»

В Монино планируют создать самую крупную базу подготовки спортсменов-регбистов в стране. Для начала на месте заброшенной территории, рядом с игровым полем, сделают хорошую спортивную площадку. Такая идея пришлась по вкусу всем, тем более благодаря новому объекту решатся вопросы подготовки и по другим спортивным направлениям. Территория вокруг старого поля кардинально изменится.

«Появятся не только связанные с регби, но и другие спортивные объекты — воркаут и мультиспортивные площадки, волейбольные и баскетбольные. Я считаю, что наши жители будут бесплатно использовать эту инфраструктуру, и это очень правильно и необходимо. Я этот проект поддерживаю, я думаю, в ближайшее время мы его будем запускать», — пояснил Андрей Булгаков, временно исполняющий обязанности главы городского округа Щелково.

В течение года подсчитают, сколько денег нужно на проект. Необходимо понять, какие ресурсы понадобятся, и откуда их брать. Возможно, крупную базу для регбистов запустят вслед за стадионом.

Еще одну точку притяжения для жителей Монино сделают из недостроенного стадиона. Его задумали построить в 2004 году, в 2005 начали возводить, а в 2012 заморозили из-за недостатка финансирования.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас к проекту вернулись, но в него внесли огромные коррективы, потому что в 2016 году международная федерация регби решила расширить игровое поле на метр. Решение этой проблемы нашли.

«Срежем часть трибуны, сделаем подпорную стену. Уберем один ряд сидений», — уточнил Алексей Матвеев, начальник отдела министерства строительного комплекса Московской области.

Также в рамках проекта оборудуют два тренировочных поля, окружающую территорию. Проведут капремонт построенных в самом начале объектов. Всеработы скоро начнут. Чтобы в 21-22 годах быть готовыми проводить в Монино этапы кубка мира, как это было задумано 16 лет назад.

Стадион станет центром притяжения, на базе которого будут создавать школу.

«Мы хотим здесь сделать и училище олимпийского резерва, тем более, что эта трибуна предназначена для размещения 60 человек в постоянном цикле с питанием и проживанием. Очень хорошая база получится у нас здесь в центре», — подчеркнул Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Рядом с базой регбистов появится бассейн. Проплыть дистанцию по новым дорожкам можно будет уже через пару лет.