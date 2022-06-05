Регбистки «ВВА-Подмосковье» стали серебряными призерами чемпионата России

Чемпионат России по регби-7 среди женских команд завершился в Москве. Команда «ВВА-Подмосковье» из Щелкова стала серебряным призером, уступив в финале соперницам из московского ЦСКА. Об этом сообщили на сайте Федерации регби России.

Финальная встреча состоялась в Москве. Подмосковные регбистки уступили в гостях. Матч завершился со счетом 20:7. Чемпионом России по регби-7 стала женская команда ЦСКА. Спортсменки из Подмосковья завоевали серебро.

В полуфинале команда «ВВА-Подмосковье» одолела «Зилант» со счетом 46:5.

Команда «Енисей-СТМ» из Красноярска в матче за третье место сокрушила клуб «Зилант» из Казани со счетом 38:0.

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» из поселка Монино городского округа Щелково основан в 1967 году при Военно-воздушной академии имени Гагарина. Клуб девять раз становился чемпионом СССР, пять раз брал Кубок СССР, восемь раз — чемпионат России, и еще восемь - Кубок России.