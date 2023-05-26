Подмосковье 26 мая 2023, 05:30 Реформатору строительной отрасли и почетному гражданину Московской области Адилю Касумову исполнилось 86 лет Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Именитый деятель в сфере строительства Адиль Халилович Касумов отмечает день рождения 26 мая. В 2023 году ему исполнилось 86 лет.

Адиль Халилович родился в 1937 году в городе Кировабаде [ныне — Гянджа, прим.ред.] Азербайджанской ССР. В 1960 году Касумов окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик», затем он устроился на работу в Мытищинский экспериментальный автомеханического завод треста «Мособлстройтранс» Главмособлстроя.

Реклама

Через год после начала трудового пути Адиль Халилович занял пост заместителя директора, вскоре его назначили на должность руководителя предприятия. В 1975 году Касумов стал управляющим треста «Мособлстрой-механизация» № 1 Главмособлстроя, через восемь лет Адиль Халилович занял пост заместителя начальника организации.

Строительной сфере Подмосковья Касумов посвятил более 50 лет. Под его руководством возвели более 600 мобильных зданий по современным импортным технологиям. Всего за три месяца под началом Адиля Халиловича построили котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.

Кроме того, Касумов имеет ордена Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы народов и другие высшие награды. В мае 2007 года Адилю Халиловичу присвоили звание «Почетный гражданин Московской области».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».