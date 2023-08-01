Подмосковье 01 августа 2023, 13:25 Реестровые ошибки у 20 тысяч объектов недвижимости исправят в Подмосковье к концу года МИО МО

Читать 360tv в

Росреестр по Московской области совместно с Роскадастром исправят более 20 тысяч ошибок в ЕГРН до конца года. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

За полгода исправлено уже 7,419 тысячи реестровых ошибок, что превышает плановые показатели на 47%.

Реклама

«Продолжаем формировать полный и точный реестр недвижимости. Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости и остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности», — отметил исполняющий обязанности заместителя руководителя Росреестра по Московской области Андрей Таланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».