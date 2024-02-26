Подмосковье 26 февраля 2024, 12:23 Реестр недвижимости Подмосковья пополнили сведениями о 1,4 тысячи сервитутах в 2023 году Пресс-служба МОД

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Информацию более чем о 1,4 тысячи сервитутах внесли в реестр недвижимости Подмосковья в 2023 году. Об этом стало известно на заседании Мособлдумы, в ходе которого обсудили перспективы развития земельных сервитутов.

От управления Росреестра Подмосковья в мероприятии приняла участие начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Карина Резник.

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Депутаты обсудили законодательное регулирование установления земельных сервитутов, а также проблемы, возникающие при проведении этой процедуры. Отдельное внимание уделили совершенствованию законодательства.

«Сложившаяся судебная практика по вопросам установления сервитутов обеспечивает правильное и единообразное применение законодательства судами и определяет, что сервитут является крайней мерой, к которой стороны могут прибегнуть в исключительном случае, если нет других способов обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу», — указал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Он также добавил, что соответствующая услуга доступна на портале РПГУ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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