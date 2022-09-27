Реестр лицензий управляющей компании из Раменского не станут менять по решению суда | 360°

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Реестр лицензий управляющей компании из Раменского не станут менять по решению суда

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Госжилинспекция Подмосковья отказалась менять реестр лицензий в отношении дома в деревне Островцы в Раменском округе. Управляющая компания попыталась оспорить решение в суде, однако арбитраж остался на стороне ГЖИ, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Управляющая компания «Руян» попыталась оспорить решение ГЖИ об отказе от внесения в лицензию дома № 5, к. 1, на Подмосковной улице. Суд установил, что организация, которая управляет домом сейчас — «УК Старкомсервис», — была избрана собственниками на четыре дня позже, а на более раннем собрании жильцы не уточнили, с какой именно компанией хотят расторгнуть договор.

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«В результате арбитраж пришел к выводу — отказ от внесения изменений в реестр лицензий соответствует требованиям законодательства. Основания для удовлетворения требований ООО „УК Руян“ отсутствуют», — уточнила Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Госжилинспекция Подмосковья

Раменское

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