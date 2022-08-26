Редкую породу коров развели в Истре

В городском округе Истра работает опытная станция «Снегири», где разводят зебувидный тип черно-пестрых коров. Эта редкая порода позволяет получать молоко с улучшенными свойствами.

«Основой создания гибридного стада была черно-пестрая порода отечественного происхождения, а также быки зебу из Кубы, Индии, Новой Зеландии и Азербайджана», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стадо, полученное путем скрещивания, дает молоко с высоким содержанием жира, белка, лактозы, сухого вещества, минеральных веществ и незаменимых аминокислот. Что важно, животноводы отмечают высокий уровень здоровья таких гибридных коров — они почти не болеют и обладают устойчивостью к лейкозу, туберкулезу, некробактериозу.

Скот данного типа хорошо набирает вес даже при скудном рационе за счет более полного использования клетчатки грубых кормов.

Крупный рогатый скот, выведенный в ФГБУ «Опытная станция „Снегири“» востребован среди фермеров Московской области. Таких животных используют в различных селекционных программах в качестве доноров ценных хозяйственных признаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в регионе будут повышать эффективность сельского хозяйства, чтобы обеспечить потенциал роста для развития продукции. Аграриям в области предоставят поддержку.