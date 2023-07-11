Подмосковье 11 июля 2023, 13:33 Редкую операцию по замене хрусталика провели ветерану в Королеве

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Редкую операцию по замене хрусталика провели в больнице в Королеве 104-летнему ветерану Великой Отечественной войны. Мужчина пожаловался на ухудшение зрения и рассказал, что один его глаз стал различать только свет

Обследование выявило у мужчины катаракту и помутнение хрусталика. Операцию по его замене провела офтальмохирург Ирина Макаренко. Вмешательство прошло успешно и через день пациента выписали домой.

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«Николай Николаевич — настоящий боец! Очень приятно работать с такими пациентами — всегда сохраняет положительный настрой, четко выполняет все рекомендации, вовремя приходит на осмотры», — поделилась она.

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